В штабе Путина заявили, что нарушения на выборах не повлияют на их итоги

Мужчины у стенда с информацией о кандидатах в президенты РФ

Мужчины у стенда с информацией о кандидатах в президенты РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нарушения в ходе голосования на выборах президента РФ были, но вряд ли это повлияет на итоги, заявил РИА Новости пресс-секретарь штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

"Нарушения были, ничего не сделаешь", — сказал Кондрашов РИА Новости,

"Но они такие, что вряд ли повлияют на итоги выборов", — добавил он.

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