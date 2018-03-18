Наблюдатели на выборах президента РФ не зафиксировали серьезных нарушений

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели к моменту закрытия избирательных участков не зафиксировали серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента России, которые ставили бы под сомнение предварительные результаты голосования, сказал РИА Новости сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"Таких нарушений, которые требовали бы пересчета (голосов — ред.), ставили бы под сомнение ход выборов — таких нет", — сказал Брод, отвечая на вопрос о том, зафиксировали ли наблюдатели серьезные нарушения на момент закрытия избирательных участков.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>