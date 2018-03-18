Матвиенко заявила о беспрецедентном давлении Запада на РФ перед выборами

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Запад предпринял беспрецедентное давление на РФ перед выборами президента, за неделю до голосования появилось дело с отравлением экс-сотрудника ГРУ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире Первого канала.

"Было оказано беспрецедентное давление политическое, экономическое. Видимо, ожидалось, что не будет такой поддержки кандидатов на предстоящих выборах", — отметила спикер.

"Но нашими людьми нельзя манипулировать, россияне консолидировались, сплотились против этого давления", — подчеркнула она.

За неделю до выборов появились обвинения России "в виде придуманных фейковых новостей" о якобы причастности нашей страны к покушению на экс-сотрудника ГРУ. "Сейчас все это разваливается", — сказала парламентарий.

По мнению спикера, все эти действия направлены на сдерживание экономического и политического влияния России в мире.

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