МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента РФ, сообщается на сайте министерства.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности.

Сообщается, что была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании всем сотрудникам органов внутренних дел.

"В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии", — добавляется в сообщении.

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