КПРФ подала 62 жалобы после закрытия участков в Саратовской области

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. КПРФ подала в избирком Саратовской области 62 жалобы после закрытия избирательных участков по выборам президента России, в результате чего число жалоб выросло сразу в 3,6 раза — до 86, сообщил в воскресенье глава облизбиркома Владимир Писарюк.

"Сейчас регистрируются 62 жалобы, поданные коммунистами в областную избирательную комиссию. Еще помимо тех 24, которые были зарегистрированы ранее", — сказал Писарюк на пресс-конференции.

Он отметил, что до закрытия участков в территориальные избиркомы поступило 65 жалоб, но полагает, что после этого число жалоб могло значительно вырасти.

"Мы постарались в этом году на себя взять разбор всех жалоб. Мы старались отвечать и отвечаем сейчас — стараемся оперативно это делать — на все жалобы, которые поступают, в том числе на устные обращения, которые поступают в областную избирательную комиссию", — сказал Писарюк.

"Реагировать будем на все жалобы, рассматривать, писать, отвечать", — добавил он.

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