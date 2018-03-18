В последнем регионе России завершилось голосование на выборах

Продукция с символикой выборов президента РФ 2018 на избирательном участке в Калининграде

Продукция с символикой выборов президента РФ 2018 на избирательном участке в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России завершилось, избирательные участки последними в стране закрылись в самом западном регионе — Калининградской области — в 20.00 местного времени (21.00 мск).

"По данным на 18 часов (19.00 мск), явка избирателей в Калининградской области составила 55,29%. Общее число проголосовавших составило более 441 тысячи 214 человек", — сообщила журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Ярослава Орлова.

На выборах президента в 2012 году на то же время явка в регионе составила 52,78%. Представитель избиркома добавила, что итоговые данные по явке будут объявлены в понедельник вместе с результатами подсчета голосов.

По данным избиркома, на территории самого западного российского региона в день выборов президента работали 542 постоянных избирательных участка, 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании, еще восемь избирательных участка образованы в местах временного пребывания избирателей, включая Южный железнодорожный вокзал и аэропорт Храброво. Из 789,6 тысячи зарегистрированных на территории области избирателей 50,1 тысячи человек на этих президентских выборах будут голосовать впервые.

Выборы президента России проходили 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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