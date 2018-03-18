Exit poll ВЦИОМ: молодежь проявляет умеренную активность на выборах

Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Молодой человек голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Молодые избиратели в возрасте 18-25 лет проявляют умеренную активность на выборах президента России, свидетельствуют данные ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ на 19.00 мск.

Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте bloсkchain.wciom.ru.

Согласно отчету, около 158,354 тысячи опрошенных центром россиян проголосовали на выборах президента России. Средний возраст большинства избирателей 45 лет (26,1%) и 60 лет (24,8%). Средний возраст — 22,7% опрошенных примерно 35 лет, 17,4% — 25 лет, меньшинству (9%) — 18 лет. В целом, свои голоса на президентских выборах, по данным опроса, отдали 55,4% женщин и 44,6% мужчин.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов считает активность молодых избирателей, не достигших возраста 35 лет, "относительно высокой".

"Текущий exit poll зафиксировал относительно высокую активность молодых избирателей, не достигших возраста 35 лет. Безусловно, традиционно высокую активность проявили избиратели со стажем. Но прогнозы некоторых аналитиков, утверждающих, что молодежь "уходит в тень", выводы, что выросло поколение политических эскапистов, не подтверждаются. Похоже, тезис о тотальной аполитичности российской молодежи является на самом деле не более чем мифом", — приводится его комментарий в пресс-релизе ВЦИОМ.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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