Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший руководитель Кировской области Никита Белых и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов проголосовали на выборах президента РФ в СИЗО "Лефортово", рассказала в прямом эфире Федерального агентства новостей заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
"Белых проголосовал в изоляторе "Лефортово". Не стал отказываться. Там же проголосовали и другие арестанты. Например, экс-губернатор республики Марий Эл Маркелов. Все прошло почти буднично", — рассказала правозащитница.
По ее словам, кроме экс-губернаторов свое право на голосование реализовали и бывшие правоохранители, в том числе арестованный начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко.
"Мало кто отказывался проголосовать. Им было интересно изучать информацию о кандидатах. А заодно арестанты попросили в день выборов не выключать телевизор до ночи, чтобы они могли узнать первые результаты со всей страной", — добавила Меркачева.
Маркелов находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Следователи считают, что он получил через доверенное лицо от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство.
Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.
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