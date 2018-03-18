Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ. 18 марта 2018

Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство инцидентов, произошедших на выборах президента РФ в Москве, можно с натяжкой назвать нарушениями.

"Слово "нарушение" пишу в кавычках, так как большинство произошедших инцидентов можно назвать "нарушениями" только с очень большой натяжкой", — написал он на своем персональном сайте.

Собянин поблагодарил Общественный штаб за образцовое наблюдение на выборах, избирательные комиссии — за сообщения о проблемах в ходе голосования и москвичей, выполнивших свой гражданский долг.

"Благодарю Общественный штаб за образцовое наблюдение за ходом голосования. Москвичи, спасибо за то, что в этот морозный день вы выполнили свой гражданский долг — приняли участие в выборах президента Российской Федерации. Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о "нарушениях" и прочих проблемах в ходе голосования", — говорится в сообщении на сайте мэра.

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Как отметил Собянин, для участия в наблюдении за выборами в Москве были допущены все желающие. По его словам, не удалили ни одного наблюдателя. Мэр подчеркнул, что система видеонаблюдения работала практически без сбоев.

"Это принципиально важно для обеспечения честных и прозрачных выборов", — отмечается в сообщении.

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