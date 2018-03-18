Общество прошло экзамен на политическую зрелость, заявила Матвиенко

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В России общество прошло экзамен на политическую зрелость, выборы президента РФ состоялись, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире Первого телеканала.

"Президентские выборы — это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись", — сказала спикер СФ.

Матвиенко прогнозирует, что явка на выборах текущего года превысит показатели 2012 года, когда на участки пришло около 65% избирателей.

Сенатор уверена, что сомнений в легитимности выборов быть не может. "Ни в одной стране нет такой прозрачности выборной системы. Невозможно сомневаться в легитимности выборов", — сказала она.

Кроме того, это могут подтвердить и международные наблюдатели, отметила Матвиенко.

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