ЦИК проанализирует практику проведения дебатов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК РФ после завершения избирательной кампании по выборам президента России намерен проанализировать практику проведения дебатов кандидатов и, возможно, предложит уточнения в закон, чтобы воспитывать политическую культуру, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Изучив все замечания (по дебатам), по сути мы пришли к выводу, что по результатам выборов надо, конечно, проанализировать практику совместных мероприятий и, возможно, законодательно предложить какие-то небольшие уточнения или рамки, чтобы воспитывать политическую культуру со стороны законодателя", — сказала Гришина.

По ее словам, этот вопрос надо проанализировать спокойно, без спешки.

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