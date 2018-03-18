В Белоруссии около 22 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ

Избиратели на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Минске. 18 марта 2018

Избиратели на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Минске. 18 марта 2018

МИНСК, 18 мар — РИА Новости. Около 22 тысяч граждан РФ проголосовали в Белоруссии на выборах президента России, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

Участки для голосования (по всей республике их работало 13) закрылись в 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Ранее досрочное выездное голосование прошло в шести белорусских городах и на площадке строительства Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область), где российские специалисты работают вахтовым методом. В общей сложности досрочно проголосовали более 2,7 тысячи человек.

"В основной день голосования, по состоянию на 19.30, на участки пришли более 19 тысяч российских граждан. Вместе с теми, кто принял участие в досрочном голосовании, цифра по республике составила около 22 тысяч", — рассказал Маскалев.

Дипломат также уточнил, что на 20.00, когда участки завершили работу, число проголосовавших незначительно увеличилось и будет озвучено позднее.

"Все прошло спокойно, провокаций — по крайней мере, в Минске — не было. Никаких замечаний, сигналов (от избирательных комиссий в регионах – ред.) нам не поступало, голосование прошло в штатном режиме", — добавил Маскалев.

Ранее в посольстве прогнозировали, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих, в 2012 году — тогда она превысила 13,5 тысячи. В частности, посол РФ в Минске Александр Суриков в воскресенье заявил, что прогнозирует увеличение явки российских избирателей в Белоруссии примерно на четверть. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.

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