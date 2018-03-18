Посол России в Эстонии пригласил киевлян голосовать в Таллине

ТАЛЛИН, 18 мар — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посол РФ в Эстонии Александр Петров в разговоре с РИА Новости пригласил киевлян, которым не удалось проголосовать на выборах президента РФ на Украине, в Таллин.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Я разговаривал позавчера с одной женщиной, которая сказала, что ее хорошие знакомые из Киева, которые считают, что у них не будет возможности там проголосовать, спросили, можно ли им проголосовать в Таллине. Я ответил, что конечно, пусть прилетают, приезжают и голосуют. Люди хотят принять участие в голосовании, несмотря на возникающие проблемы", — сказал Петров.
Ранее СМИ сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян. По мнению замглавы ЦИК РФ Василия Лихачева, заявление об обеспокоенности ПА ОБСЕ свидетельствует, что международные организации не оставят без внимания факты нарушения основополагающих прав человека со стороны Киева. По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия во всех международных организациях поставит вопрос о нарушении прав человека в связи с этой ситуацией и будет призывать привлечь Киев к ответу.
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