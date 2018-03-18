ЦИК пока не получил ни одной серьезной жалобы от прямых участков выборов

ЦИК ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛ НИ ОДНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ЖАЛОБЫ ОТ ПРЯМЫХ УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ — ПАРТИЙ ИЛИ КАНДИДАТОВ, ЭТО ОСОБЕННОСТЬ НЫНЕШНЕЙ КАМПАНИИ — ЗАМГЛАВЫ ЦИК

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