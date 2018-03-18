В Крыму начали подведение итогов выборов

Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки Крыма и Севастополя завершили работу в 20.00 мск, члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей приступили к подсчету голосов.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходили впервые после воссоединения с Россией.

В Крыму голосование проводилось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных. Видеонаблюдением было охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. По уточненным данным, правом голоса в республике обладают 1 миллион 492 тысячи 843 человека.

В Севастополе было организовано 182 участка для голосования на выборах президента России. Правом голоса в Севастополе обладает более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), на 143 участках организовано видеонаблюдение.

За ходом голосования в Крыму наблюдали представители 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию и Германию. На полуострове находятся 43 международных наблюдателя.

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