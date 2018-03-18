ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Международный эксперт Младен Савич, который следит за ходом голосования в Воронеже, отметил хорошее настроение, с которым избиратели идут на участки, сообщил РИА Новости российский куратор эксперта Евгений Спиридонов.
"Мы посетили четыре участка. На его взгляд, этого оказалось достаточно для того, чтобы сформировать общее мнение. Были мы на больших участках — ВГУ (Воронежский госуниверситет), гимназия имени Басова, технологический университет и университет имени Петра Первого", — сказал Спиридонов.
Куратор отметил, что эксперт посетил эти участки днем и пообщался с их председателями.
"На всех участках он находился, посмотрел за всем процессом, сформировал с него общее единое мнение, что среди людей данные выборы носят очень важный характер, и они с удовольствием идут (на участки) и проявляют свою гражданскую позицию. При этом, общее настроение хорошее, как таковых никаких замечаний у него не оказалось, он ничего не увидел, что было бы не так", — добавил Спиридонов.
По его словам, эксперт обратил внимание, что голосовать шли люди разных возрастов — как молодёжь, так и пожилые.
В Воронежской области к 18.00 мск проголосовали 56,2% от имеющих право голоса. К этому же часу на президентских выборах в 2012 году проголосовали 58,38% избирателей, на парламентских выборах в сентябре 2016 года — 43,71%.
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