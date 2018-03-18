В Подмосковье избиратели пожаловались на очереди на участках

ОДИНЦОВО, 18 мар — РИА Новости. Жители Подмосковья жаловались на очереди на избирательных участках, сказала журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Жалобы были на очереди на избирательных участках. Связано это с единственной причиной, что те списки, которые были прикреплены к участкам в Подмосковье, решили проголосовать на территории региона, они по инструкции ЦИК сшивались в одну книгу. И с этой одной книгой одномоментно мог работать только один член комиссии", — сказала Коновалова.

Она отметила, что о такой ситуации будет рассказывать коллегам из Центральной избирательной комиссии.

"Было большое количество избирателей, которые решили проголосовать в Подмосковье в последние четыре дня. О них нам вообще ничего не было известно", — добавила Коновалова.

О жалобах на очереди рассказала и уполномоченный по правам человека региона Екатерина Семенова.

"К нам на "горячую линию" поступали жалобы только об очередях: Путилково, Красногорск, в частности. Это связано с несвоевременной подачей списков ТСЖ, управляющими компаниями в избирательные участки", — отметила Семенова.

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