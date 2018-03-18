Более 100 представителей одного рода пришли на избирательный участок в КБР

Бюллетени в урне на избирательном участке. 18 марта 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке. 18 марта 2018

НАЛЬЧИК, 18 мар – РИА Новости. Более 100 представителей рода Шомаховых организованно пришли на избирательный участок и проголосовали на выборах президента России в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава районной администрации Муаед Дадов.

"Несколькими поколениями, целыми семьями представители сплоченного рода в составе 130 человек, ранним утром собравшись во дворе старейшины рода Руслана Шомахова, дружно пошли на избирательный участок. Из них пятеро молодых людей голосовали впервые", — написал Дадов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что голосование рода Шомаховых проходило в сельском поселении Тамбовское, где насчитывается 65 дворов представителей данного рода.

В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 354 избирательных участках. К 18.00 мск в республике проголосовали 83,31% избирателей.

Публикация от Муаед Дадов (@muaed_dadov) 18 Мар 2018 в 8:29 PDT





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