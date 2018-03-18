В здании Генконсульства России в Одессе не нашли взрывчатку

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Полиция не нашла взрывчатку в здании Генерального консульства РФ в Одессе и на прилегающей территории, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится Генконсульство. Правоохранители не нашли взрывчатку на территории этой улицы. Позже полиция сообщила, что правоохранители проверяют второе за день сообщение о минировании здания Генконсульства.
"В результате обследования здания Генерального консульства Российской Федерации и территории Аркадии (район в Одессе — ред.) взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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