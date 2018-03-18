Лариса Долина проголосовала на выборах президента России в Рязани

Лариса Долина во время голосования на выборах президента РФ в Рязани. 18 марта 2018

Лариса Долина во время голосования на выборах президента РФ в Рязани. 18 марта 2018

БРЯНСК, 18 мар – РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на выборах президента РФ в Рязани на участке, расположенном во Дворце детского творчества, рассказали в участковой избирательной комиссии.

"Да, она голосовала у нас (избирательный участок №994)", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили местные СМИ, народная артистка находится в Рязани на гастролях, недавно она выступила в областной филармонии с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром. Вскоре ей предстоит дать еще один концерт. Как рассказала Долина журналистам, ей важно будущее страны, в которой будет жить ее подрастающая внучка, поэтому даже будучи на гастролях она воспользовалась своим избирательным правом.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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