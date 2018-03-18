В Подмосковье активнее всего голосуют в Котельниках и Электрогорске

Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации. 18 марта 2018

Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации. 18 марта 2018

ОДИНЦОВО (Московская область), 18 мар — РИА Новости. Активнее всего в Подмосковье на выборах президента голосуют в Котельниках и Электрогорске, сообщила журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Она отметила, что явка на 18.00 мск в регионе превысила 56%.

"В лидеры у нас вырвались Котельники — 71,35%, Электрогорск — 69,52%, Рошаль — 66,94%", — сказала Коновалова.

По ее словам, наименее активно голосуют в Волоколамске, Озерах и Егорьевске.

Выборы президента России проходят 18 марта по всей стране. В Московской области утром открылось 4239 избирательных участков, причем 14 из них начали свою работу раньше установленного срока: это те, где уже голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово. Все участки в Подмосковье завершат работу также в 20.00 мск.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>