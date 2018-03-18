Вячеслав Зайцев проголосовал в Париже на выборах президента России

Дизайнер Вячеслав Зайцев во время голосования на выборах президента РФ в посольстве России во Франции

Дизайнер Вячеслав Зайцев во время голосования на выборах президента РФ в посольстве России во Франции

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Известный российский модельер Вячеслав Зайцев проголосовал на выборах президента РФ в воскресенье в российском посольстве в Париже.

Он пришёл на избирательный участок с тростью, в тёмном пальто, брюках и шляпе. Его одежда соответствовала погоде, сейчас в Париже облачно и прохладно.

Во время голосования присутствовали избиратели и представители СМИ. После голосования Зайцев пообщался с журналистами.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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