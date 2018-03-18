Новосибирский обком КПРФ незаконно опубликовал данные по выборам

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Новосибирский обком КПРФ незаконно опубликовал на своем сайте данные о предварительных результатах голосования на выборах президента РФ со ссылкой на альтернативную систему подсчета голосов, в связи с этим будет обращение в Роскомнадзор, сообщила журналистам глава избиркома региона Ольга Благо.

Ранее Новосибирский областной комитет КПРФ опубликовал на своем сайте предварительные результаты голосования на выборах президента до завершения голосования на всех избирательных участках в России. Отмечается, что это результаты альтернативной системы подсчета голосов.

"Они публично размещают эти данные до окончания голосования на всей территории РФ – это запрещено. За сайтами у нас следит Роскомнадзор. Мы сейчас свяжемся с ними. Я видела информацию о том, что они (КПРФ) размещают, сейчас разберемся с ними, постараемся, чтобы они хотя бы до окончания голосования на всей территории РФ закрыли, сделали это для внутреннего пользования", — сказала глава облизбиркома.

Она отметила, что в целом любая партия для собственного пользования может организовать альтернативные подсчеты голосов избирателей и многие этим занимаются.

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