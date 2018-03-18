Депутат Европарламента высоко оценил явку на выборах президента России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Активность, которую проявили российские избиратели на выборах президента, была выше, чем, например, на выборах в европарламент, сообщил РИА Новости международный наблюдатель, член фракции Европейского парламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Андрей Мамыкин.
"Мы посетили почти 10 участков. В среднем явка 60-70%. Например, на 530 участке из заготовленных 1,8 тысячи бюллетеней более тысячи уже проголосовало", — сказал Мамыкин.
По его мнению, таким цифрам могли бы позавидовать западноевропейские страны. "У нас на выборах в европарламент в 2014 году явка была 30%, в Латгалии на востоке Латвии — 22%. У вас тут интерес избиратели проявили, конечно, более высокий", — сказал Мамыкин.
В то же время он подчеркнул, что выборы достаточно хорошо оснащены технически. "Технологическая оснащенность этих выборов выше, например, чем в моей стране, Латвии, или даже по сравнению с тем, что я видел в Грузии в 2016 году, потому что почти везде, кроме последнего 530 участка стоят электронные считыватели на урнах, везде камеры, достаточно хорошее качество звука, все можно видеть в прямом эфире на сайте ЦИК. Хорошая организованность", — добавил Мамыкин.
В воскресенье россияне выбирают президента, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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