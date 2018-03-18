Михалков приехал на избирательный участок на "Победе"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков принял участие в выборах президента России, приехав на избирательный участок в деревне Щепачиха Павловского района Нижегородской области на автомобиле "Победа", сообщила РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии Анна Крылова.

По ее словам, Михалков заранее подал заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения.

"Никита Сергеевич приехал на выборы на старинной машине "Победа". Проголосовал, пообщался с местными жителями и уехал домой – неподалеку находится его поместье", — рассказала председатель избирательной комиссии.

Она также уточнила, что Михалков на участке в деревне Щепачиха голосует уже второй раз. Впервые он приезжал сюда в 2016 году, когда проходили выборы в Государственную думу.

В день выборов президента 18 марта на территории Нижегородской области открылось 2225 избирательных участков.

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