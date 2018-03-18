Ученые Роспотребнадзора в Гвинее проголосовали на выборах президента России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора в Гвинее проголосовали на выборах президента Российской Федерации в посольстве России, сообщается на сайте ведомства.

"Восемнадцатого марта ученые Роспотребнадзора, находящиеся в служебных командировках в Гвинейской Республике, проголосовали на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в посольстве России", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники научных учреждений Роспотребнадзора работают на территории Гвинеи в Российско-Гвинейском научно-исследовательском центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, открытом в феврале 2017 года в префектуре Киндия. Центр по уровню использования высоких технологий не имеет аналогов в Западной Африке и способен выполнять функции региональной референс-лаборатории по особо опасным, природно-очаговым и социально значимым инфекционным болезням.

Сообщается, что сегодня в Центре специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора подготавливают гвинейских научных сотрудников по эпидемиологии, профилактике и диагностике инфекционных болезней, актуальных для Гвинеи.

По данным Роспотребнадзора, инициатива создания Российско-Гвинейского центра возникла после успешного завершения мероприятий по ликвидации вспышки лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Гвинее с участием специалистов Роспотребнадзора. Центр создавался с целью укрепить потенциал Гвинеи и всего африканского континента в предотвращении и борьбе с эпидемиями. Кадровый состав центра состоит из специалистов научных учреждений Роспотребнадзора и гвинейских эпидемиологов и микробиологов, прошедших обучение в России по проблемам распространения особо опасных, социально значимых и природно-очаговых инфекционных болезней.

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