В ЛДПР поступило 195 сообщений о нарушениях на выборах президента

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На горячую линию ЛДПР поступило 195 обращений по нарушениям на выборах президента РФ, заявил журналистам депутат Госдумы Сергей Каргинов.

"На нашу горячую линию за период с 10 часов вечера вчерашнего дня до 17 часов сегодняшнего дня поступило 3280 звонков. Это фактически в два раза больше, чем в 2016 году, когда была избирательная кампания в Госдуму… По количеству нарушений… нами зафиксировано 195 обращений избирателей, это в 2,5 раза меньше, чем в 2016 году", — сказал депутат.

Он также добавил, что одним из главных нарушений, зафиксированных наблюдателями от партии, стало отсутствие полной информации об одном из кандидатов.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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