МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Провокации, которые имели место во время досрочного голосования на выборах президента РФ в США, не украшают американское общество, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным Константин Косачев.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о провокациях в США во время досрочного голосования на выборах российского президента. Антонов рассказал, что досрочные голосования были организованы в 19 городах. По его словам, все прошло в соответствии с российскими законами, однако были инциденты. Российский посол сообщил, что "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью", также, по словам посла, были факты угроз в адрес людей, которые дали добро на использование своих помещений для голосования.
"Нет никакого сомнения, что это не украшает американское общество, что либо эти провокации исходят собственно от американцев, зомбированных антироссийской пропагандой последних лет, либо от натурализовавшихся в США представителей нашей страны, зомбированных американским образом мышления и воспринимающих все, что происходит в России в качестве угрозы Соединенным Штатам и так называемому мировому либеральному порядку", — сказал Косачев.
"Все это, очевидно, никак не сочетается с образом "острова свободы", коим представляют себя США. И в конечном итоге, я уверен, что раз от раза эта тенденция будет оборачиваться против самих США, потому что вот так вот беззастенчиво вести демонизацию России, не предъявляя никаких доказательств, в конечном итоге приводит к извращенному образу мышления тех, кто эту дезинформацию воспринимает", — добавил он.
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