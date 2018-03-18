В Риме на одном из двух избирательных участков закончились бюллетени

РИМ, 18 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Бюллетени закончились на избирательном участке, впервые открытом в Риме на территории Российского центра науки и культуры, заявил РИА Новости руководитель центра и глава избирательной комиссии Олег Осипов.
"Всего на участок поступило 600 бюллетеней, 159 переданы для досрочного голосования в Анкону, 82 в Перуджу. За три часа до окончания голосования у нас закончились все бюллетени", — сказал Осипов.
По его словам, избирательная комиссия запустила процедуру получения дополнительных 300 бюллетеней.
"Я 18 лет живу в Риме и ни разу не голосовала, а сейчас решила прийти", — заявила корреспонденту РИА Новости гражданка РФ по имени Людмила, которой достался последний бланк.
Голосование на выборах президента России в Риме проходит на двух избирательных участках. Один из них расположен на территории консульского отдела посольства РФ на северо-востоке города, второй образован при представительстве Россотрудничества в Италии в здании Российского центра науки и культуры.
Также на территории Италии можно проголосовать в генконсульствах в Милане, Генуе и Палермо. Кроме того, досрочное выездное голосование накануне состоялось в Анконе, Бари, Болонье, Вероне, Катании, Местре, Неаполе, Перудже, Пизе, Реджо-ди-Калабрии, Пенде, Сан-Пемо, Специи, Тадже, Турине и Флоренции.
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