В МВД опровергли сообщения об удалении наблюдателей с участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели с выборов президента РФ не удалялись с участков голосования, заявил в воскресенье первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Наблюдатели не удалялись", — сказал Горовой, выступая с докладом в ЦИК РФ.

При этом замминистра указал на проблему правового характера: по его словам, из 11 жалоб на членов УИК половина из них была связана с недопуском наблюдателей от кандидатов на участки, однако как выяснили правоохранители, во всех случаях жалоб наблюдатели на участках уже были.

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