Российский посол спрогнозировал явку на выборах президента России в Греции

Посол РФ в Греции Андрей Маслов во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

Посол РФ в Греции Андрей Маслов во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Явка избирателей на выборах президента России в Греции в разы превышает явку на выборах в Госдуму в 2016 году и значительно превосходит явку предыдущих президентских выборов 2012 года, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов РИА Новости.

"Отмечаем беспрецедентную активность избирателей в Афинах", — сказал посол.

"Полагаем, что явка станет рекордной", — сказал Маслов.

Посол выразил признательность греческим центральным и местным властям за поддержку в организации выборного процесса в Греции. "Наши друзья с большим уважением относятся к неотъемлемому праву россиян, временно или постоянно пребывающих в Греческой Республике, на политическое волеизъявление", — сказал дипломат.

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По данным на 18.00 по местному времени (19.00 мск), в Афинах гражданский долг выполнили 2,6 тыс человек.

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