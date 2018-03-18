Более 98% служащих Минобороны и членов их семей проголосовали на выборах

Военнослужащие голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке №271 в Калининграде. 18 марта 2018

Военнослужащие голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке №271 в Калининграде. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. По предварительным данным, явка на выборах президента РФ военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих военного ведомства превышает 98%, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%", — сказал Панков в Информационном центре ЦИК.

По его словам, на 18.00 мск голосование полностью завершено в Восточном военном округе и на большей части Центрального военного округа.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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