В Самаре, Саратове, Астрахани и Ижевске закрылись избирательные участки

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ закрылись в четырех регионах Приволжского федерального округа и Астраханской области.

Голосование на выборах президента России 18 марта в 20.00 по местному времени (19.00 мск) завершили жители Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областей и республики Удмуртия.

В Самарской области, по данным избирательной комиссии региона, в день выборов президента работали 1789 избирательных участков, из них 22 временных, в том числе, три на предприятиях. Два временных избирательных участка были организованы в Новокуйбышевске на предприятиях нефтехимической отрасли, еще один — в Тольятти на "АвтоВАЗе". В Тольятти также в полном составе проголосовали гандболистки сборной России, которые готовятся к отборочному матчу чемпионата Европы против сборной Румынии. Он состоится 21 марта на тольяттинской "Лада-Арене".

На территории Ульяновской области завершили работу 989 участков, из них 982 постоянных и семь временных, образованных в шести медицинских стационарах и в воинской части. Впервые на этих федеральных выборах можно было проголосовать по месту своего фактического нахождения. Нововведением воспользовались около 200 жителей Самарской области, а также республик Татарстан и Чувашия, которые отдыхают в санатории имени Ленина в Ульяновской области.

В Саратовской области работал 1891 избирательный участок. Явка на выборах, по предварительным данным облизбиркома, превысила уровень предыдущих президентских выборов. Всего в регионе на момент открытия участков было зарегистрировано 1 миллион 883 тысячи 643 избирателя. В областной избирком поступили около 30 жалоб, большинство из которых не нашли подтверждения, часть жалоб была оперативно разрешена, а некоторые еще проверяются.

На территории Удмуртской республики закрылись все 1204 избирательных участка. Голосование было организовано и в местах временного пребывания избирателей, в больницах, СИЗО и в воинской части в поселке Балезино.

Согласно данным регионального избиркома, в Астраханской области во время выборов работали 579 избирательных участков. В 20.00 по местному времени (19.00 по мск) все участки закрылись. Нарушений во время выборов избирательная комиссия не выявила.

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