Лихачев рассказал о голосовании на выборах президента России в Токио

Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ

Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Токио прошло штатно, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

"В Токио, конечно, голосование уже закончилось, оно прошло штатно", — сказал Лихачев.

В воскресенье россияне выбирают президента, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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