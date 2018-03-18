В штабе Путина рассказали о провокационных нарушениях во время выборов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина выявили множество фейковых нарушений на выборах, в том числе по вбросам бюллетеней в Москве, и считают, что таким образом ведется организованная работа по дискредитации выборов, сообщили в пресс-службе штаба.

"Есть откровенно провокационные, так называемые фейковые нарушения… И таких фейковых жалоб поступает большое количество. Полагаем, что таким образом ведется организованная работа, направленная на дискредитацию выборов, на воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан", — цитирует пресс-служба слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

Он уточнил, что, например, в одном из сообщений о нарушении (с прилагающейся видеозаписью) шла речь об избирательном участке № 173 в Москве, где один избиратель якобы проголосовал несколько раз.

"Открыли видеотрансляцию с УИК № 173, оказалось, что в соцсетях распространено изображение какого-то другого избирательного участка — не совпадает обстановка, отделка помещения, места расположения и тип ящиков для голосования (урн или КОИБ), нет данных о том, что это видео вообще имеет отношение ко дню голосования 18 марта 2018 года", — отметил пресс-секретарь штаба.

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