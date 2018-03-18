Во Франции и Монако более 3,5 тысяч россиян проголосовали на выборах

Избиратели у здания посольства России во Франции, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

Избиратели у здания посольства России во Франции, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Более 3,5 тысячи россиян проголосовали на избирательных участках во Франции и Монако в день выборов президента РФ, сообщили в дипломатических представительствах в Париже и Марселе.

В Париже к 16.00 местного времени (18.00 мск) проголосовали 2632 человека. Ещё 43 проголосовали в Байонне, 373 — в Лионе, 152 — в Бордо, 329 — в Марселе. В княжестве Монако явка составила 194 человека.

"На этот момент никаких нарушений нами не зарегистрировано, от наших наблюдателей, которые присутствуют на участке, тоже никаких замечаний нам не поступало. Голосование проходит организованно, спокойно. Явка, похоже, весьма высокая", — сообщил журналистам советник-посланник посольства РФ во Франции, председатель УИК Артём Студенников.

Во Франции для голосования россиян открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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