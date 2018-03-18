КПРФ подала жалобу на штаб Навального из-за "псевдонаблюдателей"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Фракция КПРФ в Нижегородской области обратилась в облизбирком и полицию после того, как наблюдатели от партии не смогли попасть на некоторые избирательные участки из-за "псевдонаблюдателей" от штаба оппозиционера Алексея Навального.
Руководитель фракции КПРФ в региональном заксобрании Владислав Егоров сообщил РИА Новости, что "представители партии в качестве наблюдателей не смоги попасть на участки в ряде районов области, потому что ни их местах уже находились псевдонаблюдатели от штаба Навального".
Егоров предполагает, что занявшие места КПРФ использовали поддельные направления. В настоящее время "представители штаба Навального" покинули участки. Егоров сказал, что написал заявления в ГУМВД и облизбирком для того, чтобы ведомства организовали проверку.
Член областной комиссии Нижегородской области на постоянной основе Екатерина Николайчук сообщила журналистам, что к ним поступили несколько жалоб о подставных наблюдателях, в частности, от доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина — Максима Буланова.
"Буланов говорит, что на избирательные участки заходят подставные наблюдатели. Избирательная комиссия Нижегородской области направила представление в ГУМВД с просьбой провести проверку по факту, указанному в жалобе", — сказала Николайчук.
По словам Николайчук, почти все поступившие в избирком в настоящее время жалобы, как правило, не подтверждаются.
"Жалобы естественно поступают, но, в основном, не подтверждаются", — сказала она.
В России 18 марта проходят выборы президента РФ. В Нижегородской области работает 2225 постоянных и 4 временных избирательных участка. В списки избирателей, по данным на утро 18 марта, внесены 2,6 миллиона человек. По данным облизбиркома, на 15.00 мск явка составила 48,35% (на прошлых выборах президента в 2012 году явка составляла 44,14%).
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