Негативные последствия хакерских атак на сайт ЦИК удалось предотвратить

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Совместная работа правоохранительных органов, Роскомнадзора и ЦИК РФ позволила предотвратить негативные последствия от хакерской атаки на ресурсы ЦИК, сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Ранее в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии в воскресенье ночью, источники атаки — из 15 стран. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина рассказала, что ЦИК зафиксировал хакерскую атаку на информцентр комиссии.

"Я могу только подтвердить факт этих хакерских атак. Но предварительная работа и правоохранительных структур, и Роскомнадзора и самой Центральной избирательной комиссии с учётом многолетнего опыта работа позволили не допустить обрушения очень важной системы в нашей Центральной избирательной комиссии", — сказал Горовой.

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