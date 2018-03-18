На главной площади Улан-Удэ в день выборов развернули триколор весом 600 кг

Триколор весом 600 кг на главной площади Улан-Удэ в день выборов. 18 марта 2018

Триколор весом 600 кг на главной площади Улан-Удэ в день выборов. 18 марта 2018

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Жители Бурятии отметили день голосования на выборах президента России и годовщину воссоединения Крыма с Россией праздничным концертом, флешмобом с российским триколором весом 600 килограммов и фейерверком, сообщает правительство республики.

Все избирательные участки республики в 20.00 (15.00 мск) завершили работу.

По данным властей, на главной площади столицы республики состоялся митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". На мероприятии собрались более трех тысяч жителей и гостей Улан-Удэ.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил собравшихся со всенародным праздником… На площади Советов был организован грандиозный флешмоб с участием 800 волонтеров, на котором был развернут российский триколор. В истории Бурятии это самый большой флаг, его вес составил почти 600 килограммов, а размер 20 на 50 метров", — рассказали в пресс-службе.

© Фото : пресс-служба главы Бурятии Триколор весом 600 кг на главной площади Улан-Удэ в день выборов. 18 марта 2018 © Фото : пресс-служба главы Бурятии Триколор весом 600 кг на главной площади Улан-Удэ в день выборов. 18 марта 2018

На праздничном концерте выступили ведущие творческие коллективы региона. Гуляния завершились массовым исполнением песни "Катюша" и фейерверком.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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