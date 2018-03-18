Климов сравнил помехи при голосовании за рубежом с вмешательством в дела РФ

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Создание помех для россиян при голосовании на выборах за рубежом, как это происходило на Украине и в США, нужно рассматривать как попытки вмешательства в дела России, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о провокациях в ходе голосования российских граждан на выборах президента РФ. МВД Украины не допускало россиян на избирательные участки, расположенные в стране.

"Воспрепятствование россиянам при голосовании за рубежом нужно рассматривать как попытки вмешательства извне в дела России. Подобные факты как в США, так и на Украине нужно фиксировать", — сказал Климов.

Комментируя ситуацию в США, парламентарий предположил, что желание не допустить на голосование россиян принадлежит не государству, "а отдельным гражданам". "Думаю, американские власти не давали прямых указаний на это, но они попустительствовали подобным попыткам", — подчеркнул законодатель.

Он отметил, что в стране, где Россия названа одним из главных противников, было бы наивно ожидать другого.

"Наша комиссия будет обращать внимание на такие факты, поскольку это вмешательство в российский избирательный процесс", — сказал Климов.

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