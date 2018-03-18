Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на пресс-конференции во время выборов президента

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на пресс-конференции во время выборов президента

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала беспрецедентной информационную кампанию, проведенную ведомством для повышения явки на выборы президента России.

Памфилова отказалась комментировать уровень явки на данный момент, однако заявила, что ЦИК работал для ее повышения.

"Зря мы, что ли, работали? Мы такую беспрецедентную информационную кампанию проводили, надеясь на то, что люди это услышат. Мы старались, мы работали на это, но законными методами", — заявила журналистам Памфилова.

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