Голосование в Дамаске прошло организованно и активно, сообщил Лихачев

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Дамаске прошло очень организованно и активно, при достаточно высокой явке, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"Очень организованно и активно прошло голосование на нашем участке в Сирии — на базе посольства России в Дамаске. Там явка была достаточно высокая", — сказал Лихачев.

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