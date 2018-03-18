В США готовились провокации на выборах президента России, считает член ЦИК

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Антироссийские элементы в США, особенно в Сан-Франциско и Нью-Йорке, достаточно активно готовились к провокационным акциям в ходе голосования россиян на выборах президента 18 марта, идет расследование каждого факта, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"В США антироссийские элементы, особенно в Сан-Франциско, штат Калифорния, и, наверное, в Нью-Йорке, достаточно активно готовились к такого рода провокационным акциям. Идет расследование каждого факта", — сказал Лихачев на вопрос о попытках провокаций при голосовании россиян в США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о провокациях в США во время досрочного голосования на выборах российского президента.

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