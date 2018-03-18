МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Великобритании не повлияла на организацию в этой стране процесса голосования граждан РФ на выборах президента, сообщил РИА Новости член российского Центризбиркома Василий Лихачев.

"Звонил (посол России в Британии) Александр Яковенко из Лондона — сказал, что эта ситуация не повлияла на организацию процесса и голосование было, в том числе, обеспечено тем, что очень быстро с помощью МИДа и ЦИКа были введены новые фигуры в участковые избирательные комиссии, составы которых пострадали от этой политически незаконной акции английской стороны по высылке", — сообщил Лихачев.

Как рассказал член ЦИК, российский посол в Британии отметил, что в определенный момент возникли даже очереди к урнам для голосования.

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