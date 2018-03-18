МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назвал поразительной наглостью инцидент со вбросом бюллетеней в Люберцах.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.

"Мы все видели поразительные по своей наглости кадры из Люберец, где прямо на глазах у всего честного народа… воспользовались отсутствием наблюдателей и запихали туда (в урну) бюллетени. Просто какая-то дикость", — сказал Фадеев журналистам.

Он добавил, что на этом участке находился наблюдатель от Общественной палаты Московской области, однако в момент инцидента его не было на месте.

"Он вышел на несколько минут, даже неудобно сказать, зачем, но вы понимаете", — пояснил Фадеев.

В беседе с РИА Новости он также отметил, что не является юристом, но, на его взгляд, инцидент "выглядит как уголовное преступление", однако решение должны принимать "суд и следствие".

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