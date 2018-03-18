Жительница Липецка пришла голосовать в день восемнадцатилетия

ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Жительница Липецка Анастасия Борисова пришла на избирательный участок проголосовать на выборах президента РФ в день своего 18-летия, сообщает областной избирком.
"Именно сегодня, 18 марта 2018 года, липчанке Анастасии Б. исполнилось 18 лет. На избирательный участок, расположенный в доме культуры на улице Шкатова, который сейчас является филиалом Липецкого Дома музыки, она пришла вместе с папой Сергеем Александровичем", — говорится в сообщении.
По информации облизбиркома, председатель избирательного участка № 23-10 Инна Глазунова поздравила девушку одновременно с днем рождения, и с участием в первых для нее выборах. Она подарила имениннице магнитный блокнот, бесплатный билет на симфонический концерт и абонемент в бассейн.
"Благодаря президентским выборам, этот восемнадцатый день рождения для меня теперь вдвойне памятен. Я пришла на выборы, это уже взрослое, обдуманное решение. Вместе с семьей, когда это удавалось, я следила за теледебатами. Поэтому хочу поддержать того кандидата, чьи политические взгляды мне близки. Сегодня, в день своего совершеннолетия, я хочу воспользоваться правом, которое мне дало государство, и сделать правильный выбор", — сказала девушка.
Анастасия учится в 11 классе гимназии №12 и готовится к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. В будущем девушка хочет стать инженером-строителем. Вместе с подругой они собираются подавать документы сразу в два вуза – Липецкий технический университет и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный институт. Вместе с Анастасией Б. восемнадцатилетние 18 марта празднуют еще 19 жителей Липецкой области.
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