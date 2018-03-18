Гандболистки сборной России проголосовали на выборах президента в Тольятти

САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Гандболистки сборной России приняли участие в выборах президента России на избирательном участке на базе лицея №76 в Тольятти Самарской области, сообщает в воскресенье пресс-центр гандбольного клуба "Лада".

"Национальная команда России, готовящаяся к отборочному матчу чемпионата Европы против сборной Румынии, который состоится 21 марта на тольяттинской "Лада-Арене", в полном составе приняла участие в выборах президента РФ … Гандболистки и их тренеры, у которых сегодня был единственный на сборах в Тольятти выходной, совершили коллективный визит на избирательный участок, находящийся в лицее №76", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, после того, как гандболистки и их тренеры проголосовали, для избирателей, находящихся на тот момент на территории лицея, была организована фотосессия с игроками команды. В ней приняла участие и уже завершившая игровую карьеру бывшая гандболистка "Лады" Ирина Близнова, капитан олимпийской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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