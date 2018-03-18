С начала избирательной кампании-2018 завели 13 уголовных дел

На избирательном участке во время выборов президента РФ

На избирательном участке во время выборов президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С начала избирательной кампании на выборах президента России возбуждено 13 уголовных дел — это на 10 меньше, чем на выборах 2012 года, сообщил в ходе доклада в ЦИК РФ первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании", — сказал Горовой.

По его словам, в 2012 году по итогам избирательной кампании на тогдашних выборах президента РФ было возбуждено 23 уголовных дела.

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