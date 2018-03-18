Космонавт Савиных приехал в Киров проголосовать на выборах президента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Лётчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных пришел на избирательный участок на малой родине в Кирове и проголосовал на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Кировской области.

Участник легендарных событий по спасению космической станции "Салют-7", о которых был снят одноименный фильм, Савиных родился в Кировской области, но много лет живет в Москве. 13 марта он открыл Детский космический центр в Кирове и остался на малой родине, чтобы здесь принять участие в голосовании на выборах президента России.

"Мы с женой решили приехать вместе в Киров и проголосовать здесь, ведь это моя малая родина, и для родины выбирать президента – очень почетно. Призываю всех голосовать за будущее своей страны, за сильного президента. Я бы хотел, чтобы у России была высокая обороноспособность, чтобы у нас развивалось образование и здравоохранение было на высоком уровне, а главное — чтобы люди стали жить лучше", — приводит слова Савиных издание "Бизнес Новости в Кирове".

В день выборов президента 18 марта на территории Кировской области открылось 1178 избирательных участков. По данным ЦИК Кировской области на 15.00 мск, в регионе проголосовало 48,32% избирателей.

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