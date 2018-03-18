Пенсионер из Коми сыграл на баяне на избирательном участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Пенсионер Леонид Путилов, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, пришел на избирательный участок в Инте (республика Коми) с баяном и устроил импровизированный концерт, рассказала РИА Новости председатель УИК№ 177 Ольга Скрипник.
Участковая избирательная комиссия №177 находится в здании Центральной библиотеки города Инта.
"Я знаю Леонида Константиновича, как активного и творческого человека. Он ветеран, шахтер, 1927 года рождения. Он у нас очень часто выступает на городских мероприятиях. Вот и сегодня он пришел голосовать и дал почти что концерт. Он пришел с баяном и исполнял различные песни", — рассказала Скрипник.
По ее словам, импровизированное выступление длилось около получаса.
"Он очень ответственно к этому относится, всегда готовится. Сегодня он порадовал избирательную комиссию и избирателей", — добавила она.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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